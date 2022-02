Italianos vão à Justiça para pedir revogação da Cidadania Honorária concedida a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Cidadãos italianos e o Partido Europa Verde recorreram à Justiça com a apresentação de uma ação popular em que pedem que o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Veneta concedido a Jair Bolsonaro pela prefeita Alessandra Buoso, ligada ao partido de ultradireita Liga Norte, seja revogado.

Há três meses, Bolsonaro participou do encontro do G20 na Itália como um pária por ser o único presidente declaradamente não vacinado. O único lugar onde foi recebido com pompa foi na cidade de Anguillara Veneta, onde seu bisavô nasceu, Vittorio Bolzonaro, que saiu da região com sua família para o Brasil, por volta de 1878.]

Reportagem do site "Éassim" teve acesso ao documento de 23 páginas que denuncia a prefeita Alessandra Buoso e oito vereadores que compõem o quadro de seu governo e pede que a resolução n. 27, com a qual foi concedida a cidadania honorária a Bolsonaro, seja considerada “ilegítima ou nula, pois a identidade e imagem da prefeitura foram lesados após terem sido associadas a expressão de valores conflitantes com os valores históricos, tradicionais e culturais do município de Anguillara Veneta”.

O município tem o título de “cidade da paz e dos direitos humanos” desde 1993. A presença de Bolsonaro na cidade foi repelida por religiosos, a ala moderada dos políticos locais, sindicatos e outros grupos.

Causou ainda indignação o fato de a prefeita, Alessandra Buoso, ter pedido a liberação de 9.000 euros (R$ R$ 58 mil) para receber “uma delegação estrangeira”. Para uma cidade de apenas 4.000 habitantes e que atravessa uma crise econômica, o valor gerou revolta de uma parcela da população.

