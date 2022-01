Itamaraty evita alinhamento automático com Estados Unidos na questão da Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - O Itamaraty emitiu uma nota com relação às tensões no Leste da Ucrânia envolvendo a Rússia e a expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) perto de suas fronteiras.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado dos EUA tiveram uma conversa nesta segunda-feira (10) sobre a crise na Ucrânia.

"Com referência à situação no Leste da Ucrânia, o Itamaraty esclarece que o ministro [Carlos] França e o secretário [dos EUA, Antony] Blinken trocaram impressões e expressaram suas respectivas posições nacionais", diz um comunicado publicado nas redes sociais do ministério.

O ministro França enfatizou que o Brasil mantém sua postura de apoio a uma solução mutuamente satisfatória nos termos da Resolução 2202 (2015) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A resolução 2202 prevê que uma solução para a crise somente pode ser alcançada por meios pacíficos, e depende da implementação de diversas medidas de desescalada previstas nos Acordos de Minsk.

O Kremlin, por sua vez, enfatiza que Kiev está violando os acordos de Minsk e deliberadamente aumentando as tensões nas autoproclamadas repúblicas de Donbass.

