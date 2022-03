Itamaraty envia reforço à Varsóvia para auxiliar brasileiros que estão deixando a Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou neste domingo (27) que vai enviar um reforço à Varsóvia para auxiliar os brasileiros que estão na cidade, informou a CNN. Oito funcionários foram enviados a cidade na Polônia que tem recebido pessoas que fugiram da Ucrânia, incluindo brasileiros.

De acordo com reportagem da CNN, 37 brasileiros e dois uruguaios chegaram à embaixada do Brasil na Romênia após partir de Kiev, e que todos estão bem de saúde. Entre eles estão alguns jogadores do time de futebol ucraniano Shaktar Donestky e seus familiares.

O Itamaraty orienta que os brasileiros próximos à fronteira entre Ucrânia e Polônia entrem em contato com o plantão da embaixada brasileira em Varsóvia, pelo número de telefone +48608094328.

Neste domingo (27), o lateral Busanello (ex-Chapecoense) e os atacantes Felipe Pires (ex-Palmeiras) e Bill (ex-Flamengo), todos jogadores do Dnipro-1, chegaram ao Brasil. Os dois primeiros desembarcaram em São Paulo e o terceiro no Rio de Janeiro.

