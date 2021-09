Itamaraty teme improvisos de Bolsonaro em discurso na Assembleia-Geral da ONU

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, teme que Jair Bolsonaro fuja muito do roteiro pré-estabelecido para seu discurso na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na terça-feira (21).

O texto elaborado pelo Itamaraty aborda temas como o desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e recuperação econômica do Brasil. O ocupante do Palácio do Planalto, no entanto, já antecipou que improvisará durante sua exposição.

De acordo com informações recebidas por Junqueira, a diferença entre a parte escrita pelo ministério e os improvisos de Bolsonaro será evidente.

