Ivan Duque e Bolsonaro se encontram na terça para fortalecer relação Brasil-Colômbia

247 - O presidente da Colômbia, Iván Duque, um dos líderes da extrema-direita na América Latina e aliado dos EUA, chega nesta segunda-feira (18) ao Brasil para uma visita oficial em que pretende cumprir uma agenda política e econômica.

O mandatário colombiano também abordará temas como a produção de vacinas contra o coronavírus, a proteção da Amazônia, o combate aos efeitos das mudanças climáticas, a atenção aos migrantes e a segurança das fronteiras, informou a Presidência.

Duque iniciará sua visita nesta segunda-feira por São Paulo e na terça se encontrará em Brasília com Jair Bolsonaro, que o receberá no Palácio do Planalto.

Os dois farão uma revisão da situação da relação bilateral e irão assinar sete instrumentos de cooperação que buscam reativar as economias das duas nações atingidas pela pandemia.

Duque também se reunirá na terça-feira com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a quem explicará a implementação do acordo de paz da Colômbia, entre outros assuntos, informa o UOL.

