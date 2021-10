Jamil Chade: "Brasil perdeu seu lugar no mundo"

“Em 21 anos cobrindo cúpulas e reuniões de chefes de estado, nunca havia visto uma cena tão constrangedora. Num canto daquela sala em Roma, não era um homem que parecia isolado. Mas um país que tinha perdido seu lugar no mundo”, postou o jornalista nas redes sociais edit

247 - O jornalista Jamil Chade, um dos mais experientes correspondentes internacionais do Brasil, destacou nas redes sociais que o isolamento de Jair Bolsonaro na reunião de cúpula do G20, em Roma, revela que “o Brasil perdeu seu lugar no mundo”.

“Em 21 anos cobrindo cúpulas e reuniões de chefes de estado, nunca havia visto uma cena tão constrangedora. Num canto daquela sala em Roma, não era um homem que parecia isolado. Mas um país que tinha perdido seu lugar no mundo”, escreveu Chade no Twitter.

Postagem foi feita após o jornalista observar que os líderes presentes no encontro evitaram até mesmo cumprimentar o mandatário brasileiro durante a reunião do sábado (30). Isolado, Bolsonaro também tentou conversar, sem sucesso, com os garçons.

Confira a postagem de Jamil Chade sobre o assunto.

