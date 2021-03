Jamil Chade: Governo Bolsonaro nega caos da pandemia no cenário internacional para exaltar falsos êxitos

A ordem do governo é destacar ações das autoridades para que se crie na comunidade internacional a percepção de que a população está sendo atendida. Internamente, o governo Bolsonaro teme que a credibilidade do país esteja sendo prejudicada edit

247 - O governo Bolsonaro vem intensificando sua campanha internacional para desfazer a imagem de que a situação da pandemia no Brasil está fora de controle.

Em reunião do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho ontem (19), a delegação brasileira, ao tomar a palavra, reiterou o "compromisso do governo com os direitos de indígenas" e disse que ia apresentar "fatos" sobre a ação do governo na pandemia.

A coluna de Jamil Chade, no Uol, revela que a ordem é destacar ações das autoridades para criar a percepção de que a população está sendo atendida. Internamente, o governo Bolsonaro teme que a credibilidade do país esteja sendo prejudicada, mais do que já está.

"O Brasil passou a ser alvo de críticas por parte de indígenas, da OMS, ativistas de direitos humanos e ambientalistas, além de governos estrangeiros. A ordem do governo é a de rebater e tomar a palavra para apresentar a sua própria narrativa sobre a situação no país", afirma o jornalista.

