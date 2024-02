Janja entrega doações do Governo Brasileiro para a Agência de Refugiados da ONU na Etiópia

Entre as doações estão 65 purificadores de água e 8 toneladas de alimento do MST que serão destinadas a refugiados da região leste do país edit

247 - Por iniciativa da primeira dama Janja Lula da Silva, o Governo Brasileiro, através da Agência Brasileira da Cooperação (ABC), entregará, no próximo dia 17 (sábado), doações para a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) na Etiópia.

Ao todo serão entregues 65 purificadores de água portáteis, cada um com capacidade para purificar 5.600 litros de água por dia; 10 toneladas de alimentos nutritivos desidratados; 4 toneladas de arroz e 4 toneladas de leite em pó produzidos e doados pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST). As doações foram articuladas por Janja e serão destinadas a campos de refugiados na região de Gambela, que acolhe mais de 385 mil refugiados em 4 campos.

A situação de refugiados e migrantes devido a conflitos e eventos climáticos extremos tem se agravado em todo o mundo, assim como o avanço da fome. Relatório da FAO e PMA identifica 18 “hotspots” para a fome onde se prevê a deterioração da segurança alimentar, incluindo a Etiópia, Sudão e Sudão do Sul. Ações emergenciais e humanitárias são importantíssimas, mas construir soluções para a fome e garantir o direito humano à alimentação são essenciais e está entre as principais pautas do governo do presidente Lula, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Exemplo disso é a proposta de mobilização, durante a presidência do Brasil no G-20, de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a ser articulada durante todo o ano de 2024 e lançada na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo no Rio de Janeiro, em novembro.

As doações refletem alguns dos temas que Janja sempre promoveu em sua trajetória pessoal e profissional, e seu apoio as ações e iniciativas do governo brasileiro, como a segurança alimentar e nutricional. Em 2023, ela recebeu o título de Embaixadora da Alimentação Escolar pelo FNDE quando do lançamento do novo ciclo de cooperação com a FAO para fortalecer políticas de alimentação escolar na América Latina e Caribe.

Janja Lula da Silva integra a comitiva que acompanha o presidente Lula em visita de Estado a Etiópia, entre os dias 15 e 18 de fevereiro. O Brasil também participa em Adis Abeba como convidado de honra da 37ª Cúpula da União Africana, na qual o Presidente Lula discursará na abertura.

