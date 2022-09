Japão alerta que após lançamento de míssil balístico, Coreia do Norte pode testar arma nuclear

Apoie o 247

Sputnik - A Coreia do Norte pode realizar outras provocações, até mesmo a condução de um teste nuclear, disse Hirokazu Matsuno, secretário-geral do governo japonês em conexão com o lançamento de um míssil balístico por Pyongyang no domingo (25).

"Existe a possibilidade de que a Coreia do Norte realize várias outras provocações, até mesmo um teste de armas nucleares", disse Matsuno.

Ele ressaltou que o Japão está em estreita cooperação com os EUA, coletando informações e monitorando a situação. Na manhã desta segunda-feira (26), Yasukazu Hamada, o ministro da Defesa do Japão, informou que o míssil balístico lançado no domingo pela Coreia do Norte voou 650 km em uma trajetória incomum, destacando que a distância na trajetória normal era de 400 km.

No domingo (25) a Coreia do Norte efetuou o lançamento de um míssil balístico pela primeira vez desde 5 de junho deste ano. A altitude do voo foi de 50 quilômetros.

O míssil caiu fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão. Através de canais diplomáticos da embaixada em Pequim, o governo japonês emitiu um protesto contra a Coreia do Norte.

