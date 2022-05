Japão diz dobrar apoio fiscal à Ucrânia para US$ 600 mi

O Japão, membro do G7, havia anunciado anteriormente US$ 300 milhões em empréstimos para a Ucrânia em abril. País se juntou a outras nações e aliados do G7 para sancionar a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

TOKYO, (Reuters) - O Japão dobrará a ajuda fiscal para a Ucrânia para US$ 600 milhões em um movimento coordenado com o Banco Mundial para apoiar as necessidades fiscais de curto prazo do país prejudicadas pela invasão da Rússia, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida a repórteres nesta quinta-feira.

"Nosso país está com a Ucrânia", disse Kishida, acrescentando que o Japão enfatizará sua postura fundamental de fornecer forte apoio à Ucrânia com outras nações na cúpula EUA-Japão da próxima semana e na reunião mais ampla do Quad com Austrália e Índia.

O Japão, membro do Grupo dos Sete (G7) nações industrializadas, havia anunciado anteriormente US$ 300 milhões em empréstimos para a Ucrânia em abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Japão também se juntou a outros países e aliados do G7 para sancionar a Rússia pelo que Moscou chama de operação militar especial na Ucrânia, congelando ativos e proibindo certos itens de exportação e importação, incluindo recursos energéticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE