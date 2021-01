Japão diz ter encontrado nova variante em viajantes que estiveram no Brasil

247 - O Ministério da Saúde do Japão anunciou hoje que uma nova variante da Covid-19 foi detectada em quatro pessoas que estiveram no Brasil, mais especificamente do estado do Amazonas. Eles chegaram em Tóquio pelo aeroporto Haneda, no dia 2 de janeiro, e tiveram teste positivo durante a quarentena imposta a viajantes. Ainda não há uma confirmação oficial sobre a nacionalidade dos infectados, embora agências tenham noticiado que se trata de brasileiros. A informação é do portal UOL.

Dos quatro viajantes, um homem na faixa dos 40 anos de idade apresentou problemas respiratórios, uma mulher de cerca de 30 anos relatou dor de cabeça e garganta e um adolescente teve febre. Segundo o governo do Japão, a outra infectada, uma adolescente, não apresentou sintomas.

