Japão fez exercícios militares com EUA tendo em mente 'ataque hipotético contra um 3º país' (VÍDEO)

O Ministério da Defesa japonês anunciou que a Força Marítima de Autodefesa do país conduziu manobras navais como preparação para uma "ameaça à existência" do Japão, escreve mídia edit

Sputnik Brasil - A Força Marítima de Autodefesa japonesa realizou pela primeira vez exercícios militares em que treinou o cenário de "ameaça à existência" do Japão, contou na segunda-feira (8) Nobuo Kishi, ministro da Defesa do Japão, citado pelo jornal The Japan Times.

"... e cai o microfone. Concluímos oficialmente o RIMPAC2022!

26 nações

38 navios

3 submarinos

9 forças terrestres nacionais

30+ sistemas não tripulados

170+ aeronaves

25.000 pessoal

Ventos de feição e mares favoráveis para nossas nações parceiras. Até a próxima vez."

Kishi disse que esta foi a primeira vez que foi treinada uma gama de cenários completa, "começando pelo reconhecimento da situação como uma ameaça à existência do país e terminando com a abordagem da situação através do uso da força", segundo o jornal.

O Ministério da Defesa do Japão disse que o porta-helicópteros, e porta-aviões de fato, Izumo, e o destróier Takanami participaram das manobras.

Para isso, a Força Marítima de Autodefesa do Japão colaborou com a Marinha dos EUA através do cenário de treinamento RIMPAC, no qual "os países participantes trabalham juntos para lidar com um ataque hipotético contra um terceiro país".

As manobras começaram em 29 de julho e terminaram em 3 de agosto, informa a mídia.

"Kishi fez o anúncio aparentemente na esperança de destacar a crescente capacidade de dissuasão do Japão em relação à China, em meio ao aumento das tensões em torno de Taiwan", concluiu o artigo, se referindo aos atuais exercícios militares chineses em retaliação pela visita a Taiwan de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

