Japão firma parcerias de defesa com aliados ocidentais

247 com agências - Os Estados Unidos e o Japão anunciaram na quarta-feira (11) uma cooperação de segurança intensificada, e Washington endossou fortemente um grande reforço militar que Tóquio anunciou no mês passado. Os dois países designaram a China como seu "maior desafio estratégico".



Uma declaração conjunta emitida após uma reunião entre seus ministros das Relações Exteriores e da Defesa em Washington disse que os dois países "fornecem uma visão de uma Aliança modernizada com postura para prevalecer em uma nova era de competição estratégica".



"Concordamos que a RPC é o maior desafio estratégico compartilhado que nós e nossos aliados e parceiros enfrentamos", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista coletiva conjunta após a reunião, referindo-se à República Popular da China.

No briefing, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou planos para introduzir um Regimento Litoral da Marinha no Japão, que traria capacidades significativas, incluindo mísseis antinavio. Blinken disse que os dois lados também concordaram em estender os termos de seu tratado de defesa comum para cobrir o espaço.



A declaração conjunta disse que, dado "um ambiente severamente contestado", a postura avançada das forças dos EUA no Japão deve ser atualizada "posicionando forças mais versáteis, resilientes e móveis com maior inteligência, vigilância e reconhecimento, antinavio e transporte capacidades".

Londres-Tóquio

Também na quarta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e seu homólogo japonês, Fumio Kishida, assinaram um acordo bilateral de defesa apelidado de Acordo de Acesso Recíproco, que permite que Londres e Tóquio enviem tropas para o território um do outro, informou o gabinete de Sunak.

De acordo com Downing Street, Sunak recebeu Kishida na Torre de Londres na quarta-feira. Durante a reunião, eles discutiram o Acordo de Acesso Recíproco, observando que "foi um passo importante na cooperação conjunta entre o Reino Unido e o Japão".



"A colaboração em defesa e segurança não apenas beneficiaria o Japão e o Reino Unido, mas também uma estabilidade global mais ampla, conforme acordado", disseram os líderes do escritório no site.



Sunak também disse que estava ansioso para visitar Hiroshima para a Cúpula do G7 em maio, dizia o comunicado.



O Reino Unido se tornou o primeiro país europeu a assinar o Acordo de Acesso Recíproco com o Japão. As partes concordaram em assinar o acordo em maio de 2022.

Roma-Tóquio

Na terça-feira, a Itália e o Japão concordaram em se tornar parceiros estratégicos e cooperar no setor da defesa à cultura, depois que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni se reuniu com seu colega japonês Fumio Kishida em Roma.

Kishida discutiu a nova estratégia de segurança do Japão com Meloni e disse que espera uma cooperação estreita na Ucrânia e na segurança do Indo-Pacífico, enquanto Meloni observou que o programa nuclear da Coreia do Norte causa "grande preocupação". Segundo ela, a estabilidade e a prosperidade do Indo-Pacífico” são cruciais por se tratar de uma área “cada vez mais estratégica” e “com grandes nós a serem resolvidos”.



As partes discutiram ainda o programa 'Global Compact Air', que visa desenvolver um veículo de sexta geração que “terá importantes spin-offs nos setores civil e de pesquisa científica”, disse Meloni.

Os acordos ocorrem após quase um ano de negociações e depois que o Japão anunciou no mês passado seu maior reforço militar desde a Segunda Guerra Mundial. O plano de cinco anos dobrará os gastos com defesa do Japão para 2% de seu produto interno bruto e permitirá a aquisição de mísseis que podem atingir navios ou alvos terrestres a 1.000 km (600 milhas) de distância.

