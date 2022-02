Japão impõe sanções à Rússia por ações na Ucrânia

As sanções incluem a proibição da emissão de títulos russos no Japão e o congelamento dos ativos de indivíduos russos, bem como a restrição de viagens edit

(Reuters) - O Japão está impondo sanções à Rússia por suas ações na Ucrânia, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta quarta-feira, qualificando as medidas de Moscou como uma violação inaceitável da soberania ucraniana e do direito internacional.

Na terça-feira, nações ocidentais impuseram novas sanções a bancos e elites russos depois que Moscou ordenou que tropas fossem para regiões separatistas do leste da Ucrânia.

As sanções do Japão incluem a proibição da emissão de títulos russos no Japão e o congelamento dos ativos de certos indivíduos russos, bem como a restrição de viagens ao Japão, disse Kishida.

"As ações da Rússia claramente prejudicam a soberania da Ucrânia e vão contra a lei internacional. Mais uma vez criticamos essas medidas e instamos fortemente a Rússia a retornar às discussões diplomáticas", disse ele.

"A situação continua bastante tensa e continuaremos a monitorá-la de perto."

Os detalhes das sanções serão elaborados e anunciados nos próximos dias, acrescentou.

O Japão tem reservas suficientes de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) para que não haja um impacto significativo no fornecimento de energia no curto prazo, disse Kishida.

Caso os preços do petróleo subam ainda mais, ele disse que consideraria todas as medidas possíveis para limitar o impacto sobre empresas e famílias.

Kishida disse que o Japão permanecerá em contato próximo com outras nações do G7 e com a comunidade internacional.

"Se a situação piorar, agiremos rapidamente para tomar mais medidas", acrescentou.

Os mercados japoneses foram fechados na quarta-feira por um feriado nacional.

A postura de endurecimento do Japão contrasta com a abordagem diplomática mais branda a Moscou adotada pelos governos japoneses no passado, tentativas de garantir o retorno das ilhas ocupadas pelas forças russas no final da Segunda Guerra Mundial.

As relações do Japão com Moscou também foram moldadas por sua dependência da Rússia para as necessidades energéticas. Em 2021, a Rússia forneceu mais de 12% do carvão térmico do Japão e quase um décimo de seu GNL.

