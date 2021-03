Japão lançará certificados de vacinação digitais contra a Covid-19

Agência Sputnik - O jornal The Nikkei revelou que Tóquio planeja avançar com o uso de certificados digitais para pessoas imunizadas contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, com a China já usando este método.

O Japão entregará certificados digitais a cidadãos vacinados contra a COVID-19, relatou no sábado (27) o jornal The Nikkei.

O certificado de imunização poderá ser gerido por um aplicativo móvel, permitindo que a pessoa apresente o comprovativo de vacinação ao embarcar em um avião ou fazer check-in em um hotel.

Além dos cidadãos japoneses que viajem para o exterior, o aplicativo também visa os estrangeiros que permaneçam no Japão e retornem aos seus respectivos países de origem.

Trata-se de uma medida já aplicada pela China e planejada para o verão (europeu) pela UE e outros países que procuram abrir as viagens ao exterior e relançar o turismo. A Rússia também está trabalhando em um certificado para pessoas que foram inoculadas com as suas vacinas.

A pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 trouxe uma queda de dois terços nas viagens internacionais em 2020 e um declínio ainda maior no setor turístico, levando muitos países a considerar essa iniciativa para recuperar o setor.

O certificado de vacinação japonês já é emitido em papel.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.