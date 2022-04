Jatos israelenses lançam ataques contra Damasco, defesas aéreas sírias envolvidas (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Israel realizou ataques aéreos nos subúrbios de Damasco na quinta-feira, informou a agência de notícias estatal síria SANA.

Segundo o repórter da agência de notícias, as explosões foram ouvidas no céu na zona oeste da cidade.

A fonte, citando fontes militares, disse que os jatos israelenses realizaram "uma agressão aérea" do norte das Colinas de Golã ocupadas e que os alvos do ataque aéreo estavam situados nos subúrbios ocidentais de Damasco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um vídeo supostamente mostrando a execução de um ataque aéreo por combatentes israelenses apareceu nas mídias sociais. De acordo com a descrição do vídeo, pouco antes das explosões serem ouvidas sobre a Síria, os jatos foram vistos no céu do norte de Israel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com um relatório da Al-Arabiya, o ataque israelense teve como alvo instalações de defesa aérea iranianas que haviam chegado recentemente à região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais tarde, nas mídias sociais, relatos não confirmados disseram que pelo menos um impacto havia sido relatado a oeste de Damasco, com lugares como Ras Al-Ain e Al-Dimas sendo alvos populares.

Além disso, um drone teria sido visto na área onde o ataque foi realizado, pois pode ter realizado reconhecimento ou corrigido o ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de março, quatro caças F-16 israelenses lançaram um ataque à Síria com oito mísseis de cruzeiro, sete dos quais foram destruídos, segundo os militares russos. A mídia síria informou na época que aviões israelenses atacaram vários lugares perto de Damasco por volta das 5h, horário local, enquanto estavam no espaço aéreo libanês. No total, dois civis foram mortos.

Footage of what is said to be Israeli Air Force activity over northern Israel pic.twitter.com/fanZkX6ObQ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 14, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE