Jeffrey Sachs diz que Conselho de Segurança da ONU deveria investigar 'terroristas do Nord Stream'

NAÇÕES UNIDAS, 22 de fevereiro (Sputnik) - O renomado economista estadunidense Jeffrey Sachs disse nesta terça-feira que o Conselho de Segurança da ONU deve investigar o ato terrorista de sabotagem dos gasodutos Nord Stream.



"Uma investigação objetiva do Conselho de Segurança da ONU sobre os terroristas do Nord Stream, na qual todos os países contribuem com o que sabem, é importante para a confiança global neste órgão...", disse Sachs aos membros do Conselho de Segurança.



Mais do que nunca, precisamos de um funcionamento saudável do Conselho de Segurança da ONU, acrescentou.



Jeffrey Sachs aceitou o convite da Missão Russa na ONU para ser um dos palestrantes da sessão sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream.



Em setembro de 2022, ocorreram explosões subaquáticas em três das quatro cordas dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar anualmente 110 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a Europa. Alemanha, Dinamarca e Suécia lançaram investigações separadas sobre o incidente.



Em 8 de fevereiro, o jornalista investigativo estadunidense vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou uma reportagem dizendo que mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram explosivos para destruir os gasodutos Nord Stream durante os exercícios Baltops da Otan no verão de 2022. A Noruega ativou as bombas três meses depois, de acordo com o jornalista. O governo dos EUA negou repetidamente seu envolvimento na sabotagem dos gasodutos russos, enquanto o governo russo exigiu uma investigação aberta.

