Jeremy Corbyn apoia eleições pacíficas e democráticas no Brasil (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - No festival socialista The World Transformed, realizado em Liverpool, na Inglaterra, neste domingo (25), o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico Jeremy Corbyn falou sobre a importância da solidariedade aos brasileiros nesse momento de eleições históricas.

Em vídeo gravado à TV 247, Corbyn ressaltou a importância de não apenas derrotar Jair Bolsonaro, a quem ele comparou com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, mas de apoiar a eleição de Lula, para o bem do Brasil e para toda a América Latina.

“Dia 2 de outubro, dia de eleições no Brasil. Não queremos violência política, vamos ter eleições livres e democráticas e apoiar Lula, que está fazendo campanha para dar esperança para a Juventude, para proteger o meio ambiente e para acabar com a desigualdade e injustiça que dominam a sociedade brasileira. No próximo domingo, vote no PT, vote em Lula!”, diz o político britânico (assista abaixo).

O evento intitulado “Lições da América Latina: a esquerda, resistência e solidariedade” também contou com a presença de Maria José Pizarro, senadora colombiana pelo Pacto histórico; Cláudia Turbett Delof, a primeira boliviana a ser eleita como vereadora no Reino Unido; o jornalista investigativo John McEvoy; Pablo Navarrete, editor da Alborada, produtora independente de conteúdo progressista sobre a América Latina no Reino Unido; e Nathália Urban, jornalista e apresentadora do programa Veias Abertas e co-apresentadora do Globalistas no canal da TV 247 no Youtube, os dois sobre geopolítica.

Confira a mensagem travada com exclusividade para o 247, em que mostra sua solidariedade aos brasileiros e seu apoio ao ex-presidente Lula nas eleições de outubro:

Líder parlamentar da esquerda no Reino Unido, @jeremycorbyn manda um recado sobre as eleições no Brasil. Vídeo: @UrbanNathalia pic.twitter.com/s5CEbsDiQf — Brasil 247 (@brasil247) September 26, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.