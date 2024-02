Jeremy Corbyn diz que governo britânico é cúmplice do genocídio e da limpeza étnica promovidos por Israel

Apoie o 247

Por Jeremy Corbyn, no X – Os palestinos arriscaram a vida e a integridade física para chegar a Rafah, a última zona segura designada em Gaza.

Agora eles estão sendo instruídos a sair. Para onde eles deveriam ir?

Isto não é uma “evacuação”. Isto é limpeza étnica – e o nosso governo é cúmplice ao deixar Israel agir impunemente.

