Jerome Powell, do Fed, cai em trote de comediantes russos se passando por Zelensky

WASHINGTON, 28 de abril (Sputnik) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou com comediantes russos se passando pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, confirmou o porta-voz da autarquia, ressaltando que nenhum dado confidencial foi discutido.



“O presidente Powell participou de uma conversa em janeiro com alguém que se apresentou erroneamente como o presidente ucraniano”, disse o porta-voz à Fox News na quinta-feira. "Foi uma conversa amigável e ocorreu no contexto de nosso apoio ao povo ucraniano neste momento desafiador".



Segundo o porta-voz, nenhuma informação sensível ou confidencial foi discutida durante a entrevista, e o assunto foi relatado às autoridades policiais.



De acordo com relatos da mídia, os comediantes russos Vladimir Kuznetsov e Alexei Stolyarov se fizeram passar por Zelensky durante um telefonema com Powell e discutiram questões que vão desde a inflação até o sistema bancário da Rússia.



A ligação ocorreu em janeiro e durou cerca de 15 minutos.

