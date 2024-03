Joe Biden confunde Gaza com Ucrânia em anúncio de ajuda humanitária aos palestinos (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante um anúncio sobre o envio de assistência humanitária aos palestinos, vítimas de um genocídio promovido pelo Estado de Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu um equívoco ao confundir Gaza com a Ucrânia. O incidente ocorreu duas vezes durante o pronunciamento de Biden, enquanto ele detalhava os planos de fornecer ajuda humanitária à região.

O presidente, de 81 anos, referiu-se erroneamente duas vezes a entregas aéreas para ajudar "a Ucrânia", quando na verdade estava falando de Gaza. Os funcionários da Casa Branca prontamente corrigiram a confusão, esclarecendo que as referências de Biden estavam relacionadas à assistência destinada à Faixa de Gaza, não à Ucrânia.

Biden declarou que os Estados Unidos buscarão continuar a abrir outras vias na "Ucrânia [sic]", mencionando a possibilidade de um corredor marítimo para entregar grandes quantidades de assistência humanitária. Ele também expressou a intenção de expandir as entregas por terra e de solicitar a Israel que facilite mais caminhões e rotas para alcançar um número maior de pessoas necessitadas. O anúncio ocorreu enquanto Biden recebia a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em Washington.

🇺🇸🇺🇦🇵🇸 Biden confuses Gaza for Ukraine. pic.twitter.com/G3EqxnFCSE continua após o anúncio March 2, 2024

