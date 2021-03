Joe Biden diz que EUA superaram um dos períodos mais obscuros da história

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quinta-feira (11), a eliminação das restrições de idade para a vacinação contra o coronavírus, ordenando aos estados do país que permitam a imunização de todos os adultos até 1º de maio.

Antes de seu discurso, o presidente dos Estados Unidos ratificou o projeto de lei que pretende gastar 1,9 trilhão de dólares para apoiar a economia do país.

Segundo Biden, a medida pode permitir a realização de pequenos encontros no Dia da Independência, 4 de julho.

“Estamos enfrentando e superando um dos períodos mais difíceis e sombrios da história desta nação, o mais sombrio que conhecemos”, disse o presidente, prometendo que “vocês sairão mais fortes”, informa a RT.

Antes de seu discurso, Biden ratificou na quinta-feira o projeto de lei que planeja gastar US $ 1,9 trilhão para apoiar a economia dos EUA, afetada pela pandemia do coronavírus.

O plano prevê pagamentos diretos de US $ 1.400 por pessoa para mais de 85% das famílias e a extensão do seguro-desemprego para cerca de 11 milhões de americanos. Haverá também incentivos fiscais para ajudar os cidadãos de baixa renda e famílias com crianças. Além disso, extensos recursos serão alocados para a vacinação da população e testes de covid-19, bem como ajuda a estados, escolas e indústrias afetadas pela pandemia.

