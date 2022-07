Joe Biden testa positivo para Covid-19

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quinta-feira (21), o presidente dos EUA, Joe Biden, testou positivo para Covid-19.

"Esta manhã [21], o presidente Biden testou positivo para Covid-19. Ele está totalmente vacinado com duas doses de reforço e com sintomas muito leves. O último teste anterior do presidente para o coronavírus foi na terça-feira [19], quando obteve um resultado negativo", afirmou a Casa Branca.

O presidente se isolará na Casa Branca e continuará "cumprindo plenamente todas as suas funções durante esse período", acrescentou.

