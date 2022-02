Jogadores brasileiros e suas famílias conseguem embarcar em trem após fuga às pressas de Kiev

Apoie o 247

247 - Os jogadores brasileiros que estavam abrigados num bunker em um hotel de Kiev já embarcaram no trem rumo à cidade de Chernivtsi, no Oeste da Ucrânia. A informação é que de lá eles devem pegar outro trem para a Romênia. O fisioterapeuta Luciano Rosa publicou no Instagram fotos e vídeos que mostram parte do grupo em um trem.

De acordo com reportagem do Extra, os atletas do Shakhtar e Dínamo, junto com seus familiares e outros brasileiros, saíram em um comboio de carros próprios rumo a uma estação de trem localizada a aproximadamente dois quilômetros do Opera Hotel na capital ucraniana.

Mais cedo os jogadores tinham rejeitado o plano de fuga oferecido pelo Itamaraty por não oferecer garantias de seguranças aos que brasileiros.

