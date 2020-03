Jogos Olímpicos de Tóquio têm data marcada após adiamento: 23 de julho de 2021

“Atualmente, a humanidade se encontra em um túnel escuro. Estes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 podem ser uma luz no fim deste túnel”, declarou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach edit

247 - A partir de um acordo alcançado nesta segunda-feira (30), os Jogos Olímpicos de Tóquio têm data marcada: início no dia 23 de julho de 2021 e encerramento no dia 8 de agosto de 2021. O consenso se deu após uma reunião entre o Comitê Executivo do COI e o Comitê Organizador de Tóquio 2020. A informação é do jornal O Globo.

O atual presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declarou: “Com este anúncio, estou confiante de que, trabalhando em conjunto com o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o Governo Metropolitano de Tóquio, o Governo Japonês e todas as nossas partes interessadas, podemos superar esse desafio sem precedentes. Atualmente, a humanidade se encontra em um túnel escuro. Estes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 podem ser uma luz no fim deste túnel”.

O Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe, participou de uma teleconferência com Thomas Bach para definir as novas datas, com o objetivo de “resguardar a segurança de atletas, técnicos e de todos que participariam diretamente ou indiretamente das competições".