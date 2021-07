Jogos Olímpicos em Tóquio são inaugurados oficialmente hoje

A Olimpíada 2020 no Japão, adiada devido à pandemia do coronavírus, finalmente começa nesta sexta-feira (23) edit

Sputnik - A Olimpíada 2020 no Japão, adiada devido à pandemia do coronavírus, finalmente começa nesta sexta-feira (23), com a cerimônia de abertura em um estádio vazio.

A cerimônia vai começar às 20h00 na hora local (08h00, horário de Brasília), com a marcha dos porta-bandeiras, e durará 3,5 horas.

A cerimônia contará com a presença do imperador japonês Naruhito, dos presidentes da França e Armênia, Emmanuel Macron e Armen Sarkissian, bem como da primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden, entre outros.

PUBLICIDADE

O presidente francês vai assistir aos jogos na qualidade de presidente do próximo país anfitrião da Olimpíada de 2024 em Paris. Os jogos em Tóquio durarão até 8 de agosto.

Pela primeira vez na história dos jogos, fãs estrangeiros não podem participar do evento. Os atletas, profissionais e jornalistas devem ser testados regularmente à COVID-19, enquanto os casos de infecção nestes Jogos crescem a cada dia. A pandemia não tem sido o único obstáculo. A competição tem registrado inúmeros contratempos, desde escândalos de corrupção durante o processo de apresentação de candidaturas às alegações de plágio no design do logo do Tóquio 2020.

PUBLICIDADE

Enquanto Tóquio está se preparando para a cerimônia de abertura dos Jogos, o Rio de Janeiro, anterior capital da Olimpíada 2016, reacendeu a pira olímpica. A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (22), com a presença do prefeito Eduardo Paes e do cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba. A pira é uma réplica do monumento oficial aceso no estádio Maracanã em 2016 e permanecerá acesa durante todo o período dos Jogos 2020 em Tóquio.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.