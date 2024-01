John Kerry, enviado dos EUA para o clima, deixará governo Biden

A Axios informou pela primeira vez no sábado que Kerry, 80 anos, deixará o governo no final deste inverno (no Hemisfério Norte) e planeja ajudar a campanha de Biden edit

(Reuters) - O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, deixará o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, e planeja ajudar na campanha à reeleição de Biden, disse o gabinete de Kerry neste sábado.

Kerry, ex-secretário de Estado dos EUA, informou sua equipe no início do sábado, depois de falar com Biden no início desta semana, disse um porta-voz de Kerry à Reuters.

A Axios informou pela primeira vez no sábado que Kerry, 80 anos, deixará o governo no final deste inverno (no Hemisfério Norte) e planeja ajudar a campanha de Biden.

Kerry foi fundamental para ajudar a intermediar o Acordo Climático de Paris de 2015, bem como o Consenso dos Emirados Árabes Unidos, que exige a transição para longe dos combustíveis fósseis, alcançado em dezembro na COP28 em Dubai.

