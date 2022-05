John Lee é eleito chefe do Executivo de Hong Kong

Lee fez um breve discurso após o anúncio dos resultados da eleição, expressando gratidão aos membros do Comitê Eleitoral que votaram e aos moradores de Hong Kong edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O oficial responsável por conduzir a eleição do chefe do Executivo do sexto mandato da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) anunciou neste domingo que John Lee foi eleito como o chefe do Executivo designado.

O ex-secretário-chefe da administração do governo da RAEHK obteve 1.416 votos, ultrapassando o limite de 750 necessários para vencer a eleição.

Lee fez um breve discurso após o anúncio dos resultados da eleição, expressando gratidão aos membros do Comitê Eleitoral que votaram e aos moradores de Hong Kong.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A votação foi realizada das 9h às 11h30 deste domingo, horário local. Membros do Comitê Eleitoral depositaram suas cédulas secretas em uma base de um voto por pessoa no principal local de votação no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a primeira eleição do chefe do Executivo desde a melhoria do sistema eleitoral da RAEHK.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o anexo I da Lei Básica da RAEHK, o chefe do Executivo é eleito por um Comitê Eleitoral amplamente representativo, que se adapte à situação real da RAEHK e represente os interesses gerais da sociedade.

O candidato deve obter mais de 750 votos para vencer a eleição para se tornar o chefe do Executivo designado, aguardando nomeação pelo governo popular central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mandato do chefe do Executivo do sexto mandato da RAEHK vai de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE