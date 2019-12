Johnson pede unidade ao Parlamento para garantir Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que abriu nesta sexta-feira o debate sobre o projeto de lei relacionado à saída do Reino Unido da União Europeia (UE), pediu unidade ao Parlamento para concretizar o Brexit edit

247 - Em sessão especial antes do recesso natalino, a Câmara dos Comuns debate o chamado Projeto de Lei de Retirada (WAB, na sigla em inglês), que deve transformar em lei o acordo do Brexit negociado com o bloco.

"Este é o momento de agir juntos e escrever um novo capítulo na história do país", comentou o governante, ao pedir para que os parlamentares aproveitem as oportunidades derivadas da saída do bloco.

Johnson pediu para que os políticos permitam que "o calor natural e o afeto compartilhado" com os países europeus ajudem a apoiar "um grande projeto nacional novo", informa a EFE.

Enquanto isso, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, que é a favor de negociar um pacto diferente com o bloco, disse que seu partido não apoiará o acordo do Brexit e que este é um "caminho insensato" porque levará a um acordo comercial "tóxico" com os EUA.