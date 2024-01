Jordânia culpa Israel por tensões regionais e apoia África do Sul em ação de "genocídio"

Apoie o 247

Reuters - A Jordânia disse nesta sexta-feira que os "crimes de guerra" israelenses contra os palestinos são culpados pelo aumento da tensão regional e violência no Mar Vermelho, que, segundo ela, ameaça desencadear uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, também manifestou apoio ao processo de "genocídio" da África do Sul contra Israel em corte da ONU sobre a guerra contra o Hamas em Gaza, e disse que Amã estava pronta para apresentar documentos legais e comparecer ao tribunal se o processo prosseguir.

Israel negou as alegações de que teria cometido crimes de guerra e rejeitou como "grosseiramente distorcidas" as acusações feitas pela África do Sul de que a operação militar em Gaza é uma campanha de genocídio liderada pelo Estado contra a população palestina.

Em comentários feitos depois que EUA e Reino Unido lançaram ataques contra alvos militares houthis no Iêmen em resposta aos ataques do grupo a navios no Mar Vermelho, Safadi disse que a comunidade internacional não agiu para impedir a "agressão" israelense contra os palestinos, que estava colocando em risco a segurança regional.

"A agressão israelense em Gaza e sua contínua prática de crimes de guerra contra o povo palestino e a violação da lei internacional com impunidade são responsáveis pelas crescentes tensões testemunhadas na região", afirmou Safadi em comentários veiculados pela mídia estatal.

A estabilidade da região e sua segurança estão intimamente ligadas, disse Safadi.

"A comunidade internacional está em uma encruzilhada humanitária, moral, legal e de segurança", declarou ele.

"Ou ela assume suas responsabilidades e acaba com a agressão arrogante de Israel e protege os civis, ou permite que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seus ministros extremistas nos arrastem para uma guerra regional que ameaça a paz mundial."

"A Jordânia apoia a África do Sul em seu processo contra Israel", acrescentou ele. "Enviaremos documentação legal e compareceremos ao tribunal quando ou se o processo for aceito."

