Jornal alemão faz confusão e chama Alberto Fernández de presidente do Brasil

247 - Um dos principais jornais da Alemanha, o Berliner Zeitung, cometeu um erro, neste sábado (2), e identificou o presidente da Argentina, Alberto Fernández, como presidente do Brasil. A informação é do portal Poder 360.

A confusão foi feita em publicação na conta do jornal no Twitter com link para notícia de que Fernández foi diagnosticado com covid-19. A legenda do tuíte dizia, de forma equivocada, que o mandatário era brasileiro. A reportagem, no entanto, estava correta.

