Jornal chinês informa o que de fato Xi Jinping disse a Biden sobre a crise na Ucrânia

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, encorajou os EUA e a Otan a conversar com a Rússia para resolver os problemas por trás da crise na Ucrânia e expressou oposição a sanções indiscriminadas, durante sua reunião por vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, na sexta-feira (18).

A crise da Ucrânia não é algo que queremos ver, e os acontecimentos mostram mais uma vez que os países não devem chegar ao ponto de se encontrar no campo de batalha. Conflito e confronto não são do interesse de ninguém, e paz e segurança são o que a comunidade internacional deve valorizar mais, disse Xi.

A reunião durou quase duas horas, e tanto Xi quanto Biden concordaram que era construtiva e instaram os grupos de trabalho de ambos os lados a tomar ações concretas para trazer as relações bilaterais de volta ao caminho certo e fazer os respectivos esforços para resolver a crise na Ucrânia.

O presidente Xi se concentrou no quadro geral - em vez de apenas falar sobre a crise na Ucrânia. Ele enfatizou as visões gerais da China sobre segurança e diplomacia e reiterou os princípios chineses.

As observações do presidente Xi sobre a crise na Ucrânia declararam de forma abrangente a posição da China e, ao se posicionar em um nível mais alto, ele encorajou as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia e as negociações entre os EUA, a Otan e a Rússia.

Poucas horas antes da reunião, a China, em um movimento raro, a chancelaria chinesa enviou sinais duros, afirmando que nunca aceitará ameaças e coerções dos EUA sobre a questão da Ucrânia e prometendo dar uma resposta forte se os EUA tomarem medidas que prejudiquem os interesses legítimos da China.

