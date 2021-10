Jornalista filipina que venceu Nobel da Paz denuncia leniência das plataformas digitais com as fake news

“O grande problema é deixar que as mentiras circulem livremente nas redes sociais. É preciso mapear as redes que estão espalhando fake news, rastrear as fontes", diz ela edit

247 – Uma das vencedoras do Nobel da Paz, a jornalista filipina Maria Ressa, fundadora do site Rappler, denuncia o papel das grandes plataformas digitais na disseminação de fake news. "Maria atribui os problemas atuais não só ao presidente mas também às empresas de tecnologia, especialmente o Facebook, cuja rede social é usada por 97% dos filipinos", aponta reportagem da Folha .

“O grande problema é deixar que as mentiras circulem livremente nas redes sociais. É preciso mapear as redes que estão espalhando fake news, rastrear as fontes. É possível e é necessário fazer isso”, disse ela recentemente em Doha, no Catar, onde participou de debate sobre “Como combater a demonização da imprensa”.

