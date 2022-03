Jornalista morto na Ucrânia cobria guerra para a Time

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista norte-americano Brent Renaud, 51, morto na Ucrânia, nos arredores da capital Kiev, cobria o conflito para a revista Time, apesar de ter consigo um crachá do jornal The New York Times.

Em nota, o editor-chefe e CEO da Time, Edward Felsenthal, e o presidente e COO da Time e Time Studios, Ian Orefice, afirmaram estar "devastados". "Estamos devastados com a perda de Brent Renaud. Como cineasta e jornalista premiado, Brent abordou as histórias mais difíceis do mundo, muitas vezes ao lado de seu irmão Craig Renaud. Nas últimas semanas, Brent esteve na região trabalhando em um projeto da TIME Studios focado na crise global de refugiados. Nossos corações estão com todos os entes queridos de Brent. É essencial que os jornalistas possam cobrir com segurança esta invasão e crise humanitária na Ucrânia".

Ainda não se sabe exatamente em quais circunstâncias Renaud foi morto, se por russos ou ucranianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE