Jornalista que cobria guerra na Ucrânia é morto em Irpin

247 com agências - Um jornalista que cobria a guerra na Ucrânia foi morto nos arredores da capital Kiev, informou neste domingo (13) o chefe da polícia local. Brent Renaud, 51, teria sido baleado quando forças russas abriram fogo contra um carro perto da cidade de Irpin, importante artéria para chegar à capital, disse o diário britânico The Guardian, citando a mesma fonte.Outro jornalista que estava com ele no momento também ficou ferido e foi levado para um hospital após o ataque.

Inicialmente foi divulgado que o jornalista morto trabalhava para o jornal estadunidense The New York Times. O veículo de comunicação, porém, usou as redes sociais para informar que o repórter cinematográfico já havia prestado serviços para a empresa, mas que não estava ligado à atual cobertura da guerra na Ucrânia. Ele estaria utilizando um crachá antigo no momento em que foi alvejado.

A Casa Branca não comentou o caso, mas informou que consultará seus aliados para descobrir maiores informações sobre a ocorrência.

