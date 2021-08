Jornalista que entrevistou porta-voz do Talibã deixa o Afeganistão

247 - A jovem jornalista Beheshta Arghand, de 24 anos, que entrou para a história ao entrevistar, ao vivo, o porta-voz do Talibã, Yousafzai, em uma emissora de TV local, a rede de notícias afegã (TOLO), deixou o Afeganistão dois dias após a entrevista.

Em entrevista à CNN, Arghand disse que foi embora do Afeganistão pelos mesmos motivos que milhares de afegão estão deixando o país: medo do Talibã. “Deixei o país porque, como milhões de pessoas, eu temo o Talibã”, disse a jornalista.

Arghand não é a primeira profissional de imprensa a deixar o país. De acordo com o proprietário da TOLO, Saad Mohseni, “quase todos os nossos repórteres e jornalistas conhecidos deixaram o país”, acrescenta.

Mohseni destacou ainda que o trabalho da imprensa no Afeganistão vai além da informação. “Temos o duplo desafio de tirar as pessoas [porque elas se sentem inseguras] e manter a operação em andamento”, acrescentou ele.

A entrevista de Arghand no dia 17 de agosto entrou para a história do Afeganistão porque foi “a primeira vez na história do Afeganistão que um representante do Talibã apareceu ao vivo em um estúdio de TV sentado em frente a uma apresentadora”, destaca Mohseni.

