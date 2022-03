Jornalistas são bombardeados por tropas ucranianas, diz agência de notícias russa

Os jornalistas eram de uma equipe de filmagem do canal de televisão da União da República Popular de Donetsk (DPR) edit

TASS - Uma equipe de filmagem do canal de televisão da União da República Popular de Donetsk (DPR) foi bombardeada por tropas ucranianas, informou o canal de televisão no domingo.

"Uma equipe de filmagem da Union TV foi bombardeada por tropas ucranianas. (...) Uma granada atingiu o carro da equipe", escreveu em seu canal Telegram, acrescentando que não havia ninguém dentro do carro no momento.

De acordo com relatos anteriores, uma equipe internacional de jornalistas dos canais de televisão Zvezda, NTV e Oplot, o primeiro canal de televisão republicano da RPD, bem como correspondentes da agência de notícias russa RIA Novosti, jornalistas italianos e franceses foram bombardeados na aldeia de Nikolayevka, no sul da RPD. As tropas ucranianas abriram fogo pontual de um sistema de lançador de mísseis múltiplas duas vezes. Vários mísseis atingiram o solo perto da autoestrada em que os carros dos jornalistas passavam. Vários carros foram danificados. Ninguém foi ferido.

