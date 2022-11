Jovem volta de festa, vê prédio 'torto' e salva vizinhos de desabamento

Apoie o 247

ICL

247 - Thibault Lemay, de 22 anos, que voltava de uma festa na madrugada do sábado (12) salvou a vida dos vizinhos após perceber que o prédio onde morava estava torto e com rachaduras. As informações são do portal UOL.

Após notar problemas no edifício de quatro andares, ele acionou o Corpo de Bombeiros, que fez um cordão de isolamento e começou a evacuar o prédio.

A construção localizada na França em questão desabou às 9h15 da manhã, quando a maioria dos moradores já tinha saído do local.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.