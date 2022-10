Jovens de 30 países concordam com a filosofia de desenvolvimento da China, aponta pesquisa

A pesquisa foi promovida pelo CGTN Think Tank, do Grupo de Mídia da China (CMG), e pelo Instituto de Governança do Estado e Ecologia da Opinião Pública da Universidade Renmin edit

Rádio Internacional da China - O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) propôs promover a grande revitalização da nação chinesa através do modelo chinês de modernização. Este conceito foi amplamente reconhecido por jovens em cinco continentes.

De acordo com uma pesquisa de opinião que ouviu 4,7 mil jovens com menos de 30 anos de 30 países, 84,7% dos entrevistados concordam que o caminho do desenvolvimento deveria ser baseado na condição interna de um país e que não existe um modelo único para a modernização. Já 80,1% dos entrevistados concordam com a filosofia de desenvolvimento "centrada no povo" do Partido Comunista da China (PCCh).

O levantamento teve 40% de participantes oriundos de países desenvolvidos, como EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Austrália, e 60% de nações em desenvolvimento, como Quênia, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Peru e Argentina.

A pesquisa global foi co-patrocinada pelo CGTN Think Tank, do Grupo de Mídia da China (CMG), e pelo Instituto de Governança do Estado e Ecologia da Opinião Pública da Universidade Renmin da China.

