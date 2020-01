Juan Guaidó força novamente entrada na Assembleia Nacional venezuelana

Juan Guaidó conseguiu entrar na Assembleia Nacional da Venezuela, nesta terça-feira 07, após mais confusão. Efetivos da da Guarda Nacional tentaram impedir a entrada de Guaidó aos moldes do que aconteceu no domingo edit

Carta Capital - O deputado e presidente autodeclarado Juan Guaidó conseguiu entrar na Assembleia Nacional da Venezuela, nesta terça-feira 07, após mais confusão e resistência por parte da Guarda Nacional Bolivariana, que responde ao presidente Nicolás Maduro.

Efetivos da da Guarda Nacional tentaram impedir a entrada de Guaidó aos moldes do que aconteceu no domingo, dia das eleições parlamentares em que foi decidido o novo presidente da casa. Com mais de 100 deputados alinhados a Guaidó impedidos de entrarem no parlamento, outro deputado oposicionista, Luis Parra, foi eleito pelos deputados presentes.

Parra foi acusado de corrupção e expulso de seu antigo partido oposicionista há um mês. Alegando que o novo presidente era um “aliado da ditadura”, Guaidó convocou uma sessão na sede do jornal El Nacional e foi reeleito apenas pela parcela da oposição.

Nesta terça-feira, os apoiadores de Guaidó gritavam “Isso não é um quartel!” enquanto Luis Parra dirigia a sessão no Congresso, em Caracas, conforme publicou em suas redes sociais – o que demonstra que ele já tinha iniciado oficialmente em seu cargo de presidente do Parlamento.

No vídeo abaixo, é possível ver que a entrada na Assembleia foi forçada pela oposição até que os guardas não conseguiram resistir mais.

Após a invasão, os deputados oposicionistas prosseguiram com a sessão com as luzes cortadas. Mesmo assim, Juan Guaidó prestou juramento como presidente do Parlamento – novamente sem a presença dos deputados que votaram por Parra, que deixaram o prédio momentos antes de Guaidó e seus apoiadores entrarem no Parlamento.