Juíza cotada para a Suprema Corte dos EUA é conservadora

247 - A principal candidata para ocupar o posto da falecida Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos é a juíza Amy Coney Barrett. Com indicação de Trump e aprovação do Senado, a nomeação será considerada uma vitória para os conservadores cristãos e ativistas que tentam banir o aborto legal nos EUA. A reportagem é do portal G1.

Barrett chegou a compor a lista de finalistas apresentada por Donald Trump para o lugar do aposentado juiz Anthony Kennedy na Suprema Corte em 2018. No entanto, o indicado na época foi Brett Kavanaugh.

Barrett tem 48 anos e com a vitaliciedade do posto de juiz da Suprema Corte seria possível garantiria décadas de presença conservadora no tribunal, acrescenta a reportagem.