Juíza nos EUA condena estudante negra à prisão por não entregar trabalhos da escola

247 - Em meio à pandemia do novo coronavírus, Uma juíza de Michigan, nos Estado Unidos, considerou uma estudante negra de 15 anos culpada por "falhar ao enviar trabalho escolar" e por não se levantar para assistir às aulas online nos Estados Unidos. Como pena, a jovem foi enviada para uma prisão para menores. A informação foi publicada pelo site UOL com base numa reportagem do ProPublica.

De acordo com a reportagem, a juíza Mary Ellen Brennan sustentou a prisão da estudante Grace por estar em liberdade condicional por brigar com a mãe e roubar o celular de outro aluno de sua escola, que é predominantemente branca.

Para a juíza, deixar de entregar os trabalhos online foi uma violação da liberdade condicional e classificou a estudante como uma "ameaça à comunidade".

Grace está detida desde 14 de maio, quando deixou o tribunal algemada. No início de setembro, haverá uma audiência para analisar o caso.

