Julgamento de Assange é suspenso por suspeita de Covid-19 em um dos advogados

Edward Fitzgerald, um dos defensores do fundador do WikiLeaks, afirmou estar com sintomas da infecção causada pelo novo coronavírus, o que levou a juíza a interromper o processo que decidirá sobre sua extradição ou não aos Estados Unidos edit

Revista Fórum - O julgamento sobre a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos foi suspenso nesta quinta-feira (10) por um tribunal do Reino Unido.

A juíza Vanessa Baraister acolheu o pedido do advogado Edward Fitzgerald, que faz parte da equipe de defesa do fundador do WikiLeaks, que alegou ter sido diagnosticado com covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Inclusive, seu atestado mostra que seu caso apresenta sintomas.

O tribunal britânico retomou, na última segunda-feira (7), o processo que decidirá sobre a extradição ou não de Assange aos Estados Unidos, país que solicita a presença do ativista australiano, para julgá-lo pelo que considera “crimes contra a segurança nacional”.

