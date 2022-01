Justiça americana condena influencer apoiador de Trump por promover invasão ao Capitólio

Apoie o 247

247 - O influenciador Brandon Straka, de 45 anos, apoiador do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a três anos de liberdade condicional nesta segunda-feira. Ele respondeu processo judicial por incentivar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em Washington, por meio de suas redes sociais.

Straka discursou em comício na frente da sede do Congresso americano em 5 de janeiro, véspera da invasão. No dia seguinte, gravou vídeos de si mesmo em frente a multidão que se reuniu na entrada do Capitólio. Na ocasião, o influenciador incitou os apoiadores de Trump a arrancar o escudo de um policial.

Em outubro do ano passado, o Straka se declarou culpado de conduta desordeira no Capitólio. Condenado, o influenciador terá que pagar uma multa de US$ 5.000, a máxima permitida, e mais US$ 500 pelos danos causados ao prédio do Capitólio pela multidão.