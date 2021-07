Justiça americana condena invasor do Capitólio a 8 meses de prisão

247 - Um homem que participou da invasão ao Capitólio americano, em 6 de janeiro, se tornou, nesta segunda-feira (19), o primeiro condenado pela insurreição. Paul Hodgkins, de 38 anos, foi sentenciado a oito meses de prisão, após confessar sua culpa pela obstrução da contagem dos votos eleitorais.

O caso é observado de perto, pois pode influenciar a pena dos outros invasores.

Hodgkins passou cerca de 15 minutos dentro do Capitólio, vestindo uma camisa de Donald Trump e carregando uma bandeira do republicano.

O Departamento de Justiça havia pedido uma sentença de 18 meses. Hodgkins buscava obter liberdade condicional.

O juiz Randolph Moss afirmou que Hodgkins contribuiu para uma grave ofensa contra a democracia, mas merecia uma indulgência porque se declarou culpado "excepcionalmente cedo" no processo e não se envolveu em nenhum dos atos de violência naquele 6 de janeiro.

"Ele estava fazendo uma reivindicação no plenário do Senado dos Estados Unidos, não com a bandeira americana, mas com uma bandeira declarando sua lealdade a um único indivíduo em toda a nação", disse Moss.

"Quando uma multidão está preparada para atacar o Capitólio para impedir que funcionários eleitos de ambos os partidos cumpram seus deveres constitucionais e estatutários, a democracia está em apuros... o dano que eles causaram naquele dia vai muito além dos atrasos daquele dia. Danos que persistirão neste país por décadas", completou. (Com informações da CNN Brasil).

