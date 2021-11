Justiça britânica permite Assange de se casar na prisão

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, recebeu permissão para se casar com sua parceira, Stella Moris, enquanto está preso em Londres. O casal se conheceu quando Assange morava na embaixada do Equador em Londres e tem dois filhos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, recebeu permissão para se casar com sua parceira, Stella Moris, enquanto está preso em Londres, na prisão de Belmarsh, onde está desde 2019 após o então presidente do Equador Lenín Moreno entregá-lo para as autoridades inglesas.

Atualmente, ele aguarda o julgamento sobre sua extradição para os Estados Unidos.

O casal se conheceu quando Assange morava na embaixada do Equador em Londres e tem dois filhos. “Estou aliviada que a razão prevaleceu e espero que não haja mais interferência em nosso casamento”, disse Moris. Nenhuma data foi marcada para o casamento.

PUBLICIDADE

O casal está noivo há vários anos e tem tentado se casar apesar da ação judicial. Seus filhos Gabriel, quatro, e Max, dois, são cidadãos britânicos.

Assange foi preso após perder asilo político na Embaixada do Equador em Londres. Em janeiro, um juiz recusou um pedido dos EUA para extraditar Assange, mas um recurso foi interposto, com o resultado ainda pendente.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE