Justiça da Espanha vai investigar denúncia de espionagem contra ex-presidente do Equador Rafael Correa

Tribunal Nacional de Madri admitiu queixa do ex-presidente do Equador Rafael Correa contra a Undercover Global. Empresa fazia segurança da embaixada do Equador em Londres na época em que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ficou asilado de 2012 a 2019 edit

247 - A Justiça da Espanha irá investigar se o ex-presidente do Equador Rafael Correa, vítima de perseguição política para evitar que participe das eleições de 2021, foi espionado por uma empresa espanhola de segurança, como denunciado pelo fundador do WikiLeaks, Julian Assange. As informações são da agência AFP.

Segundo a reportagem, o Tribunal Nacional de Madri admitiu em junho uma queixa de Correa contra a empresa Undercover Global e seu gerente David Morales Guillén. A empresa fazia a segurança da embaixada do Equador em Londres, onde Assange ficou asilado de 2012 a 2019.

O ex-presidente acusa a empresa, que prestava serviços de segurança, de realizar "acompanhamentos e fotografias" de suas reuniões com o advogado espanhol Baltasar Garzón, responsável pela defesa do fundador do WikiLeaks, além de preparar relatórios sobre outras reuniões das quais ele participava e de acessar telefones de membros da sua família.

