Justiça da Grã-Bretanha retira nacionalidade de mulher que se juntou ao Estado Islâmico

247 - A Justiça britânica, região formada por Inglaterra, Escócia e País de Gales, na Europa, decidiu retirar nesta quarta-feira (22) a cidadania britânica de uma mulher nascida na Grã-Bretanha, mas que foi para a Síria quando era estudante para se juntar ao Estado Islâmico (EI). Shamima Begum, 23 anos, deixou Londres, capital inglesa, em 2015 aos 15 anos e viajou com dois amigos de escola para a Síria, onde se casou com um combatente do EI e teve três filhos, todos mortos quando bebês.



De acordo com a agência de notícias Reuters, ela perdeu a cidadania britânica por motivos de segurança nacional em 2019, pouco depois de ser encontrada em um campo de detenção na Síria.



Begum questionou a decisão em uma audiência em Londres em novembro, quando seus advogados argumentaram que o Ministério do Interior britânico falhou em investigar se ela era uma "criança vítima de tráfico".



Segundo os advogados, o então secretário do Interior, Sajid Javid, havia "pré-determinado" que a cidadania britânica de Begum deveria ser revogada antes que ele recebesse qualquer evidência das autoridades.

