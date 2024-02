Justiça de Illinois elimina Trump da prévia eleitoral

Apoie o 247

Reuters - A juíza do Tribunal de Circuito do Condado de Cook, Tracie Porter, decidiu na quarta-feira (28) barrar Donald Trump de aparecer na cédula eleitoral da primária presidencial republicana de Illinois por causa de seu papel no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ela concordou com os eleitores de Illinois que argumentaram que o ex-presidente deveria ser desqualificado da cédula eleitoral da primária de 19 de março do estado e da eleição geral de 5 de novembro por violar a cláusula anti-insurreição da 14ª Emenda da Constituição dos EUA.

O desfecho final do caso de Illinois e desafios semelhantes provavelmente será decidido pela Suprema Corte dos EUA, que ouviu argumentos relacionados à elegibilidade de Trump na cédula em 8 de fevereiro.

Porter disse que estava suspendendo sua decisão porque esperava o recurso para os tribunais de apelação de Illinois e uma possível decisão da Suprema Corte dos EUA.

O grupo de defesa Free Speech For People, que liderou o esforço de desqualificação em Illinois, elogiou a decisão como uma "vitória histórica" em um comunicado.

Um porta-voz da campanha de Trump, o principal candidato à indicação republicana de 2024, disse em um comunicado que "esta é uma decisão inconstitucional da qual recorreremos rapidamente."

Colorado e Maine já removeram Trump de suas cédulas estaduais após determinar que ele está desqualificado sob a Seção 3 da 14ª Emenda à Constituição. Ambas as decisões estão suspensas enquanto Trump recorre.

A Seção 3 impede que alguém que tenha prestado juramento de apoiar a Constituição dos EUA e então tenha "se envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou dado ajuda ou conforto aos seus inimigos" ocupe cargos públicos.

A Suprema Corte está atualmente analisando o desafio de Trump à sua desqualificação em Colorado. Os juízes em Washington mostraram-se céticos em relação à decisão durante os argumentos orais do caso, expressando preocupações sobre estados tomarem medidas abrangentes que poderiam afetar a eleição nacional.

