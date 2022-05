Justiça dos EUA vai investigar Trump por manuseio de documentos confidenciais

Autoridades norte-americanas também enviaram pedidos de entrevistas a pessoas que trabalharam na Casa Branca no fim do mandato do ex-presidente edit

247 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação com o objetivo de apurar se o ex-presidente norte-americano Donald Trump manipulou incorretamente documentos confidenciais levados para sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida (EUA). Autoridades enviaram pedidos de entrevistas a pessoas que trabalharam na Casa Branca no fim do mandato de Trump.

De acordo com informações publicadas pelo jornal The New York Times, nesta quinta-feira (12), promotores emitiram uma intimação à Administração Nacional de Arquivos e Registros (Nara, na sigla em inglês) para obter os documentos.

A investigação teve início após Nara recuperar 15 caixas de documentos que Trump tinha levado para sua propriedade quando deixou a Casa Branca em janeiro de 2021.

Em fevereiro deste ano, autoridades norte-americanas confirmaram que entre os documentos continham informações classificadas como de segurança nacional.

